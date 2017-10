Bildungsgrad entscheidend für kulturelle Förderung

Alleinerziehende geringeres Interesse an Kultur

Kinder, die nur von einem Elternteil aufgezogen werden, wird der Zugang zu Kultur oft erschwert. So beurteilen Alleinerziehende die Situation in ihrer Familie meist anders als Familien mit zwei Erziehenden. So äußern sie ein geringeres Interesse an Kultur als andere Eltern und finden ein Grundwissen im Bereich Kultur weniger wichtig. Sie zeigen zudem ein deutlich geringeren Willen daran, dass ihre Kinder an angeleiteten Angeboten in den Bereichen Kunst, Musik, Tanz und Theater teilnehmen.

Unterrichtsausfall stoppen

Die vorschulische kulturelle Bildung müsse weiter massiv ausgebaut werden, forderte der Chef des Beratungsgremiums. Der Unterrichtsausfall auch in den künstlerischen Fächern müsse bundesweit gestoppt werden. Kindergeld und Bildungs- und Teilhabepaket müssten so verändert werden, dass sie jene Kinder tatsächlich erreichen, die in ihren Familien nur geringe Unterstützung erfahren.