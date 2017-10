48 Millionen Jahre altes Federpflegefett entdeckt

Bei Ausgrabungen in der Fossiliengrube Messel in Deutschland sind Forscher auf ein Vogelfossil gestoßen, in dem 48 Millionen altes Fett aus der Bürzeldrüse des Tieres nachgewiesen werden konnte. "Das war etwas Neues und Unerwartetes", sagte der Ornithologe Gerald Mayr vom Senckenberg Forschungszentrum für Naturkunde in Frankfurt am Main.