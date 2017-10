Studie zeigt: Regelmäßiges Blutspenden ist gesund

"Der Schluss liegt nahe, dass regelmäßiges Blutspenden positive Effekte auf das Wohlbefinden im Allgemeinen und die Gesundheit von Hypertonikern (Menschen mit Bluthochdruck, Anm.) im Besonderen hat", sagte der Professor für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie an der Charité-Universitätsmedizin in Berlin, Andreas Michalsen.

Aus mehreren Studien gehe klar hervor, dass Menschen, die regelmäßig Blut spenden, nicht nur ihren Blutdruck kennen, der im Rahmen der ärztlichen Untersuchung bei jedem Termin gemessen werde, sondern auch seltener an Herzinfarkten erkranken würden als Menschen, die kein Blut spenden, so die Leiterin der Abteilung Transfusionsmedizin an der Uniklinik Köln, Birgit Gathof.