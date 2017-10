Chinas Raumlabor „Tiangong 1“ stürzt 2018 auf Erde

Im vergangenen Herbst war bekanntgeworden, dass China den 8,5 Tonnen schweren "Himmelspalast" nicht mehr steuern kann und er nach sechs Jahren im All und zahlreichen Experimenten unkontrolliert auf die Erde stürzen wird.Laut Angaben der chinesischen Raumfahrtbehörde des Landes umkreist das Labor die Erde zunächst in immer niedrigerer Umlaufbahn und wird bis spätestens April 2018 in den Sturzflug übergehen.

Kreist seit September 2011 im Weltall

Das 8,5 Tonnen schwere Modul "Tiangong 1" war am 29. September 2011 an Bord einer Rakete vom Typ "Langer Marsch 2FT1" vom Raumfahrtzentrum in Jiuquan in der nordwestchinesischen Provinz Gansu ins Weltall gebracht worden.