So erhalten Sie Kindern die Lust am Lernen

Man lernt nicht für die Schule, sondern für das Leben

Ein oft zitierter Satz, der Kindern ab und an auf die Sprünge helfen kann. Formulieren Sie Ziele, die Ihr Nachwuchs so aufregend findet, dass er sich selbst zum Lernen motivieren kann. Z. B.: "Du möchtest ja so gerne einmal Kinderärztin werden. Für das Medizinstudium ist Latein Voraussetzung. Du ersparst dir mit Latein in der Schule eine aufwendige Zusatzprüfung vor Studienantritt." Und ein Auslandsaufenthalt samt Sprachkurs überzeugt Ihr Kind vielleicht, dass Vokabeln keine trockene Materie sind.