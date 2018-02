Irland: Der Luxus der Langsamkeit

Sie müssen da viel machen und sehen, das Aufzählen ist gar nicht so einfach. Das Kloster Clonmacnoise direkt am Shannon zum Beispiel, diese frühchristliche Klostersiedlung, eingebettet in einer atemberaubenden Kulisse (der Kuchen dort ist auch richtig gut). Oder Athlone, übrigens die einzige Stadt Irlands, die in zwei Grafschaften liegt, ein cooles Schloss hat und, Sie erraten es, ebenfalls vor Geschichte strotzt. Hier offenbart sich eine der ganz großen Stärken, wenn man mit "Le Boat" unterwegs ist: Man legt am Shannon mitten in der Stadt an, kein Hotelzimmer hat einen besseren Blick wie wir vom Bootsdeck, nirgends ist man mehr mittendrin im Ort und im Geschehen.