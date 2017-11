Wenn Arbeitgeber auf die Mitarbeiter schauen

Führungs- und Unternehmenskultur

ADMIRAL geht auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter ein und hilft auch in schwierigen Situationen - das Team hält zusammen, sieht sich als "große Familie". So werden in Krisenfällen psychologische Betreuung und ein innerbetriebliches Auffangnetz geboten. Wer lieber anonym bleiben möchte, kann sich über eine kostenlose Helpline Hilfe in allen Lebenslagen holen. Selbstverständlich werden Mitarbeiter auch über die Themen Karenz- und Pflegemanagement informiert.

ADMIRAL bietet Interessierten sehr viele unterschiedliche Jobfelder:

Filialmitarbeiter/-in

Filialmanager/-in

Kellner/-in

Automatentechniker/-in

Automatenabrechner/-in

Buchmacher/-in

IT-Mitarbeiter/-in

Servicecenter Mitarbeiter/-in

Lohnverrechner/-in

Buchhalter/-in

Verwaltungsassistenten/-in

Das Gesundheitsprogramm ADMIRAL Fit

ADMIRAL Fit besteht aus Laufen, Nordic, Walking, Ernährungstipps und Yoga. Dieses Gesundheitsmanagement hilft, Stress abzubauen, sich rundum wohl zu fühlen und neuen Herausforderungen stellen zu können. Umfangreiche Kooperationen mit Fitness-Einrichtungen und Studios sollen es ermöglichen, einen Ausgleich zum stressigen Alltag zu finden - das perfekte Gesundheitsmanagement für die Mitarbeiter.