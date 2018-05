So wird Ihr Notebook zum Dauerläufer

Drücken Sie einfach den Netzschalter

Bei den meisten Computern können Sie durch Drücken der Ein/Aus-Taste den Bildschirm ausschalten, den PC herunterfahren, in den Energiesparmodus oder den Ruhezustand wechseln. Um auszuwählen, was beim Drücken des Netzschalters geschehen soll, wählen Sie unter "Netzbetrieb und Energiesparen" in den System-Einstellungen den Punkt "Zusätzliche Energieeinstellungen" und anschließend "Auswählen, was beim Drücken von Netzschaltern geschehen soll".