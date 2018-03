Familienfeste ohne Streit verbringen

"Wir freuen uns schon so auf euch!"

Besonders ältere Familienmitglieder freuen sich auf Feiertage, wenn die Kinder und Kindeskinder wieder zusammenkommen - im besten Falle vollzählig. "Wir können kaum erwarten, dads ihr kommt", heißt es im Vorfeld, oder: "Freu dich doch, es ist schon so lange her, seit wir uns gesehen haben. Endlich ist es wieder soweit!" Hier schwingt schon die Erwartung mit, dass sich der Nachwuchs selbstverständlich pünktlich am Familientisch einfindet.