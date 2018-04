Osterbräuche rund um die Welt

In Russland, Deutschland, Südtirol und z.B. Kroatien findet die Weihe der Osterspeisen ebenfalls statt. Auch dort finden sich in den Körben - neben manch örtlicher Spezialität wie etwa Kulitsch in Russland, Fochaz (Ofenbrot) in Südtirol oder Torta di Pasquetta in Italien - vorrangig Osterschinken, Eier, Würste, Zunge, Brot und Salz. Engländer feiern Ostern mit einem Rosingengebäck, in welches ein Kreuz eingeritzt wurde, sogenannten "cross buns".