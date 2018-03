Frühling ahoi! Wir ziehen jetzt nach draußen

Hurra, in wenigen Wochen schon stehen uns wieder lauwarme Abende ins Haus! Was gibt es Schöneres, als diese am Balkon, auf der Loggia oder der Terrasse zu verbringen die Tage dort ruhig ausklingen zu lassen? Eben! Jetzt geht es darum, das „verlängerte Wohnzimmer“ ganzheitlich neu zu beleben. Sie dürfen gespannt sein!