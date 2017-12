Feuchtfröhlich feiern ganz ohne Kater

Für Verzückung im Freundeskreis wird folgender Drink sorgen: 20 ml Mandelsirup, 20 ml Obers, 80 ml Orangensaft 80 ml Maracujasaft in einem Cocktailmixer gut durchschütteln. Das macht das Getränk erst so richtig cremig. In hohe Gläser füllen, Orangenscheibe am Rand aufstecken. Glitzerschirmchen, Happy-New-Year-Spießchen oder Lametta-Trinkhalme sorgen für die passende Deko. Hier finden Sie weitere tolle Rezepte, mit denen Sie als Gastgeber ganz sicher Furore machen.

Karin Podolak, Kronen Zeitung