Weihnachtsmann ist keine Erfindung von Coca-Cola

Ebenso wie das Christkind gibt es den Weihnachtsmann erst seit der Reformation im 16. Jahrhundert. Populär ist er seither vor allem in Deutschland sowie im Rest der Welt, besonders in protestantisch geprägten Gegenden, wie etwa in der Westschweiz (wo er als Père Noël bezeichnet wird), den Niederlanden, Skandinavien, Estland, Lettland, Großbritannien sowie den Vereinigten Staaten.

Rentier erstmals 1821 als Zugtier für Schlitten erwähnt

Großen Anteil an der Verbreitung der Geschichte vom Weihnachtsmann hatte auch der deutsche Schriftsteller August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, der im Jahr 1835 das Lied "Morgen kommt der Weihnachtsmann" schrieb, das zwei Jahre später erstmals in gedruckter Form erschien. Die erste Erwähnung eines Rentiers als Zugtier für den Schlitten des Weihnachtsmanns geht übrigens auf das Gedicht "The Children's Friend" aus dem Jahr 1821 zurück, in dem Santa Claus artigen Kinder Geschenke bringt.