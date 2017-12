Tipps für die gelungene Weihnachtsbäckerei

Tipp 1 - Auf die Qualität kommt es an

Sorgen Sie dafür, dass Sie nur frische Zutaten zu Hause haben. Gerade beim Verwenden von Eiern oder Milchprodukten ist entscheidend, dass diese in einem einwandfreien Zustand und absolut frisch sind. Eier sollten Sie zur Sicherheit über einem eigenen Gefäß aufschlagen und dann erst mit den anderen Zutaten vermengen, wenn Sie sich sicher sind, dass sie noch in Ordnung sind. Denn passt die Qualität der Zutaten nicht, dann entwickelt sich entweder die Konsistenz des Teiges oder das Endergebnis nicht so, wie Sie es sich vorstellen.

Tipp 2 - Einkaufsliste

Schreiben Sie anhand Ihrer Rezepte vorab eine Einkaufsliste und stellen Sie sicher, dass Sie wirklich alles zu Hause haben. So vermeiden Sie während dem Backen zu entdecken, dass eine Zutat ausgegangen ist und Sie improvisieren müssen. Denn Ersatzzutaten können das Backergebnis zwar manchmal sogar positiv beeinflussen, oft ist leider das Gegenteil der Fall.