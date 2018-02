Daheim richtig lüften und wohlfühlen

Entgegen der allgemein verbreiteten Meinung haben einige Untersuchungen allerdings gezeigt, dass es nicht das Absinken des Sauerstoffgehaltes der Luft ist, das die Bewohner zum Lüften motiviert, sondern der Anstieg der Luftfeuchtigkeit und des Geruchs im geschlossenen Innenraum - volkstümlich als "Mief" bezeichnet.

Was Lüften bewirkt

Tatsache ist: Mit dem Luftaustausch in geschlossenen Räumen werden CO2, Bakterien, schlechte Gerüche, Staub und - vor allem in der Heizperiode ganz wichtig! - eine zu hohe Luftfeuchtigkeit "hinausbefördert" und "guter" Sauerstoff hineingeführt.

Abhängig von der jeweiligen Tätigkeit geben Bewohner, selbst im Schlaf, ständig Wasser an die umgebende Raumluft ab. Bei der Aufnahme der Feuchtigkeit durch die Luft gilt folgende Grundregel: Je wärmer die Luft, desto mehr Feuchtigkeit kann sie aufnehmen. An kühleren Flächen in der Wohnung kommt es daher zu Kondensationen und in der Folge möglicherweise zu Schimmelbildung. Gut sieht man das bei alten Fenstern, wo sich bei kalten Außenlufttemperaturen das Wasser geradezu sammelt (und regelmäßig weggewischt werden muss).

Lüften und Energiesparen

Aus diesen physikalischen Voraussetzungen ergeben sich schon wichtige Regeln für sinnvolles Lüften in der Heizperiode. Denn klar ist: Soll mit dem Lüften einerseits Gesundheit und Wohlbefinden gefördert, andererseits jedoch so viel Energie wie möglich eingespart werden, setzt die Lüftung in der kalten Jahreszeit ein bewusstes Handeln voraus.