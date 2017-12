Wie Taschendiebe im Urlaub keine Chance haben

Tipp 1 - Richtig verwahren

Grundsätzlich sollten die Wertsachen gerade im Urlaub immer möglichst nahe am Körper getragen werden. Pass und Geldreserven finden am besten in einer unter dem T-Shirt getragenen, flachen Bauch- oder Brusttasche Verwahrung. Frauen sollten eine Umhängetasche wählen, die sie quer über den Körper tragen, also nicht nur an einer Schulter lose hängend, sodass sie nicht rasch davongerissen werden kann.

Handtaschen sollten immer mit einem Zippverschluss vollständig geschlossen werden können. Als Urlaubstasche ist eine Tasche ideal, die zusätzlich mit einer Verschlussklappe gesichert wird, die über dem Zippverschluss liegt. Ungeeignet sind Taschen mit einem Magnetverschluss bzw. Kordelzug bzw. solche, die ganz offen getragen werden. Es sollten keine Zugriffsmöglichkeiten bestehen, sodass niemand direkt ins Innere der Tasche greifen kann. Und auch wenn es optisch vielleicht nicht so schön aussieht: Die Tasche immer so unter den Arm klemmen, dass eine Hand auf dem Abschluss des Zippverschlusses liegt. Leider sind nämlich die meisten Handtaschen so designt, dass bei dieser Handhabung der Tasche die schöne, weil mit Dekoelementen versehene Seite der Tasche zum Körper der Dame zeigt. Und haben Sie ein Außen-Zippverschlussfach an der Tasche, dürfen dort keinesfalls Wertsachen aufbewahrt werden!