Diese Programme können Sie bedenkenlos entfernen

Ausschlaggebend für die Entwicklung von "Should I remove it?" sei die Beobachtung gewesen, dass viele PC-Nutzer beim Deinstallieren von Software angesichts bloßer Programmtitel nicht in der Lage seien, eine zuverlässige Entscheidung zu treffen, schreibt Hersteller Reason Software. Mit "Should I remove it?" habe man deshalb eine praktische Entscheidungshilfe für das Erkennen und Entfernen unnötiger Programme wie zum Beispiel Toolbars und Bloatware entwickelt, heißt es.