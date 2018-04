Balkon und Terrasse richtig überdachen - so geht‘s

Die wichtigste Grundsatzfrage betrifft jedoch - wie könnte es anders sein - rechtliche Aspekte. Denn viele Ausführungen der festen Terrassenüberdachung setzen eine Baugenehmigung voraus. Das ist bei uns nicht nur in den einzelnen Ländern meist unterschiedlich geregelt, sondern kann sogar von Gemeinde zu Gemeinde variieren. Also, hierbei jedenfalls auf Nummer sicher gehen und sich vorab umfassend informieren. Und zwar bei den kompetenten Stellen. Auskünfte von Nachbarn oder ähnliche Projekte in der unmittelbaren oder weiteren Nachbarschaft sagen noch nichts darüber aus, ob die Überdachung auch rechtlich korrekt durchgeführt werden kann.



Achtung: Auch bauliche Aspekte müssen geprüft werden. So kann etwa eine dicke Dämmschicht an der Außenmauer bei Neubauten unter Umständen das Anbringen einer festen elektrischen Markise zumindest erschweren.