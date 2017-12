Die schönsten Lieder für Ihren Heiligen Abend

Ihr Kinderlein Kommet

Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all

Zur Krippe her kommet in Bethlehems Stall

Und seht, was in dieser hoch-heiligen Nacht

der Vater im Himmel für Freude uns macht

O seht in der Krippe im nächtlichen Stall

seht hier bei des Lichtleins hellglänzendem Strahl

in reinlichen Windeln das himmlische Kind

viel schöner und holder, als Englein es sind

Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh

Maria und Joseph betrachten es froh

Die redlichen Hirten knien betend davor

hoch oben schwebt jubelnd der himmlische Chor

O beugt wie die Hirten anbetend die Knie

erhebet die Händlein und danket wie sie

Stimmt freudig, ihr Kinder, wer sollt sich nicht freu'n

stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein

Was geben wir Kinder, was schenken wir dir

du bestes und liebstes der Kinder, dafür

Nichts willst du von Schätzen und Reichtum der Welt

ein Herz nur voll Demut allein dir gefällt

So nimm uns're Herzen zum Opfer denn hin

wir geben sie gerne mit fröhlichem Sinn

und mache sie heilig und selig wie deins

und mach' sie auf ewig mit deinem in eins