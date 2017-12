Tipps für gelungene Weihnachten mit Ihrem Tier

Statt Vierbeinern lieber Ratgeber schenken

Jedes Jahr werden zahlreiche Tiere einige Tage oder Wochen nach den Weihnachtsfeiertagen in Tierheimen abgegeben. Oft war das geschenkte Tier nicht mit allen Familienmitgliedern abgesprochen und die Überraschung ist missglückt. "Wenn Sie jemandem den Wunsch nach einem Tier erfüllen möchten, dann schenken Sie einen Ratgeber zu der jeweiligen Tierart und einen Gutschein für einen Tierheimbesuch. So können die Beschenkten sich in Ruhe mit dem Gedanken auseinandersetzen und gemeinsam das Tier kennenlernen", weiß Weinand.

Tiere besser nach Silvester adoptieren

Das sei auch wichtig, weil jedes Tier einzigartig ist und von Charakter, Alter und Art her zum Halter passen sollte, so Weinand: "Wir beraten hier gerne ausgiebig und nehmen uns dafür auch viel Zeit. Ist die Übernahme gut überlegt, so ist es das schönste Geschenk, wenn ein Tier ein gutes neues Zuhause findet." Am besten eignet sich dafür aber die Zeit nach Silvester, denn das Tier sollte die neue Umgebung in Ruhe kennenlernen und nicht gleich mit Trubel, Hektik und vielen Besuchern sowie Silvester konfrontiert werden, bevor es seine Bezugspersonen richtig kennt.

Weihnachten kann auch vegetarisch sein

Allen Tierfreunden legt der Verein "Pfotenhilfe" auch ans Herz, an die vielen Nutztiere zu denken, die nicht behütet in einem Zuhause sind, sondern ein kurzes Leben haben, das im Schlachthof endet. "Heutzutage gibt es viele leckere fleischlose Festtagsmenüs mit köstlichen Tofu- oder Seitan-Varianten. Auch Süßwaren lassen sich einfach und gut ohne die Verwendung von Milch oder Ei herstellen. Vegane Rezepte findet man im Buchhandel und im Internet," so Weinand abschließend.