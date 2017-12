Tipps für einen romantischen Advent

Weihnachtskonzerte

Egal ob Gospel, Klassik oder etwas anderes nach eurem Vorweihnachts-Geschmack - in den letzten Wochen vor Weihnachten gibt es zahlreiche Veranstaltungen, die dafür sorgen, dass einem so richtig warm ums Herz wird.

Reise in eine europäische Metropole

Ein Bummel am Adventmarkt auf den Champs Élysées in Paris oder im weihnachtlichen Nürnberg ist eine herrliche Gelegenheit für eine Auszeit vom Alltag und dafür, gemeinsam Zeit zu verbringen. Denn fernab von zu Hause kann man sich gleich viel besser entspannen und sich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist: den geliebten Menschen an seiner Seite!