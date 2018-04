Aktuelle Wohntrends: Die Tapete ist zurück!

Farbe oder Tapete an der Wand?

Beide Gestaltungsvarianten haben ihre Vor- und Nachteile. Wofür man sich also letztlich entscheidet, ist reine Geschmackssache. Allerdings kann die Tapete etwas, was auch die noch so kreativste Farbgestaltung schwer bis gar nicht ermöglicht: Tapeten schaffen schlagartig eine Oberflächenstruktur in der Raumgestaltung. Damit können - je nach Geschmack - sehr einfach verschiedenste Wohnstimmungen geschaffen werden: Von kuschelig-samtig über elegant-strukturiert bis hin zu metallisch-cool reichen dank neuer Materialien und Designs die Möglichkeiten.