Hinter Bus auf Straße gelaufen & von Pkw erfasst

Schrecksekunde Montag Mittag im Innsbrucker Stadtteil Hötting! Ein 7-Jähriger, der bei einer Bushaltestelle in der Höhenstraße gerade ausstieg und hinter dem Bus die Fahrbahn überqueren wollte, wurde vom Pkw eines 58-Jährigen frontal erfasst und auf die Fahnbahn geschleudert. Der Bub erlitt einen Schlüsselbeinbruch und wurde in die Innsbrucker Klinik gebracht. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.