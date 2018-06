Dreister Heiratsschwindler kassiert Höchststrafe

„Ein übler Charakter“

Als er Richter Hautz dann noch Geschichten erzählte, die Baron Münchhausen vor Neid erblassen hätten lassen - etwa, dass er Multimillionär sei dank einer 103-jährigen „Wahl-Oma“, die mal in Israel, mal in Wien und mal am Wörthersee lebe -, reichte es Herrn Rat dann. Er habe den Eindruck, Willibald K. sei „ein übler Charakter“, der „perfide Freude daran hat, andere zu manipulieren“. Seine Verantwortung nannte der Richter „wahnwitzig, aber wenn man beginnt, die Opfer zu verhöhnen, dann hat man nichts anderes zu erwarten als die Höchststrafe“. - Lautstarke Berufung.