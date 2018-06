Deutsches Juwel verstärkt Meister Salzburg

Ludewig ist ein flexibel einsetzbarer Spieler, der vor allem als Rechtsverteidiger eingeplant ist. In Leipzig machte er aber auch als Rechtsaußen von sich reden und spielte sogar schon als Mittelstürmer. In der vergangenen Saison kam er auf 15 Einsätze in der A-Jugend, einen im DFB-Juniorenpokal sowie drei in der UEFA Youth League.