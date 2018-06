Online-System für Reisebusse soll Chaos vermeiden

Was aber geschieht in der Stadt, um die Luft zu verbessern? Da lädt man mehr als 50.000 Reisebusse pro Jahr ein, bis ins Stadtzentrum zu fahren. Parkgebühr: Mit vier Euro pro Stunde kaum höher als bei einem Pkw. Die Schadstoffe: Ein Vielfaches. Die Reisebusse lassen häufig im Stand die Motoren laufen, um die Klimaanlagen weiter zu betrieben: „Vor allem die Hitze, die im Sommer von den Bussen ausgeht, ist in dieser engen Gasse einfach unerträglich“, klagen Anrainer.