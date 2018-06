SIE soll den Bösewicht im neuen Bond spielen!

Auch Ben Whishaw, in der Rolle von Q, freut sich riesig über die Zusage von Boyle. In einem Interview mit „BANG Showbiz“ schwärmte der Schauspieler: „Ich finde es wirklich sehr aufregend, Danny Boyle für Bond an Bord zu haben. Ich war begeistert, als ich las, dass er es tun würde. Ich kann mir keinen besseren oder aufregenderen Platz für Daniel und die Richtung, in die er den Charakter von Bond gebracht hat, vorstellen. Ich bin wirklich aufgeregt, mit ihm zu arbeiten. Ich war so ein großer Fan. Es ist seltsam, darüber zu reden, weil ich nie wirklich mit ihm gesprochen habe, aber es ist einfach aufregend.“