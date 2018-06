„Drogen-Opa“ schmuggelte 8 Kilo Heroin nach Linz

Verhaftung beeindruckte Schmuggler nicht

Er war sich so sicher, dass er weitermachte, obwohl vor einem Jahr Komplizen beim Schmuggeln von drei Kilo Drogen in Bulgarien erwischt worden waren. In Linz waren ein Russe (30), eine Türkin (29), ein Kosovare (41) und ein weiterer Türke (29) als Subdealer im Einsatz. Die Linzer Kriminalpolizei konnte die Bande jetzt ausforschen und alle Mitglieder einsperren. Dabei wurde der Kopf der Bande erwischt, als der 61-Jährige mit mehr als einem Kilo Heroin im Gepäck von der Türkei kommend nach Bulgarien einreiste - die Polizei hatte hier schon auf ihn gewartet.