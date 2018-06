EU-Vergleich: Top-Qualität der Salzburger Badeseen

Die drei mit „gut“ bewerteten Salzburger Seen sind der Fuschlsee und der Badesee Bürmoos im Flachgau sowie der Seewaldsee im Tennengau. Beim Fuschlsee wies 2017 nur die Badestelle in Fuschl eine „gute“ Qualität aus, in Hof war die Wasserqualität „ausgezeichnet“.