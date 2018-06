Steirische Tierschützer mit Herz gesucht!

Sie will Tierschutzlandesrat Anton Lang, wie schon berichtet, vor den Vorhang holen. Bitte bewerben Sie sich jetzt. Die Einsendefrist ist jetzt in der Halbzeit und läuft bis 30. Juli. Mail: tierschutzpreis@stmk.gv.at oder per Post an die Stmk. Landesregierung, Abteilung 13, z.H. Frau Haider, Stempfergasse 7. 8010 Graz. Es winkt hohes Preisgeld, Futtergutscheine – und es wird eine schöne Feier. Und Tierschützer bekommen endlich einmal das Danke, das ihnen so sehr zusteht…