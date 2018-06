Gleinalmtunnel bleibt drei Nächte lang gesperrt

Beim Service werden sowohl die Abluftklappen in der Zwischendecke als auch die riesigen Ventilatoren von einem Spezialunternehmen geprüft. Die Autobahngesellschaft Asfinag nutzt die drei Nächte auch für weitere Wartungsarbeiten, insbesondere werden die sogenannten Ulmendrainagen gereinigt, in denen das Bergwasser gesammelt und abgeleitet wird. Der Verkehr wird während der Sperren über die S 6 und die S 35 umgeleitet. Achtung: Die Zufahrt über die A 9 von und nach Übelbach ist in diesen drei Nächten ebenfalls nicht möglich.