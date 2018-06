Microsoft übernimmt Entwickler-Portal GitHub

Microsoft kauft die Software-Entwicklungsplattform GitHub um 7,5 Milliarden Dollar (6,4 Milliarden Euro). Der Kaufpreis werde in Aktien bezahlt, wie Microsoft am Montag mitteilte. Bei GitHub veröffentlichen Entwicklerteams ihren Software-Code und arbeiten an gemeinsamen Projekten. Microsoft war bereits einer der führenden Nutzer der Plattform.