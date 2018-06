Der Gitzentunnel birgt sehr viele Geheimnisse

Christian Nagl, 1967 in Gmunden geboren, kennt sich mit PPP sehr gut aus.

Bis zu seiner Bestellung zum Landesbaudirektor am 1. Dezember 2007 war er für diese Modelle bei der Asfinag zuständig.

Der erste Konzessionsvertrag für die Nordautobahn im Weinviertel (NÖ) wurde umgesetzt. Den Zuschlag erhielt im Dezember 2006 die „Bonaventura“ („Gute Zukunft“) - Straßen-Errichtungs-GmbH., an der maßgebend die Baufirma Alpine beteiligt war.

Der Hauptsitz der Alpine befand sich in Salzburg. Nachdem der frühere Geschäftsführer sich von einer Anklage wegen Schmiergeldzahlungen beim Bau des Stadions in München freigekauft hatte, wanderte die Alpine in spanische Hände.