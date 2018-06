Marathon in San Diego nach Schüssen unterbrochen

Ein Marathonlauf in der kalifornischen Stadt San Diego ist am Sonntag wegen einer um sich schießende Frau vorübergehend unterbrochen worden. Laut Angaben von lokalen Sendern hat die 58-Jährige in einem Parkhaus nahe der Ziellinie Schüsse abgegeben. Zeugen berichteten von vier bis fünf Schüssen.