Foda: „Gibt man alles, kann man alles erreichen“

Was ist noch verbesserungswürdig?

Die ersten zwanzig Minuten. Die waren gegen Slowenien, Russland und Deutschland nicht so gut. Es soll nicht sein, dass wir immer einen Dosenöffner, sei es ein Tor oder Gegentor, benötigen, um ins Spiel zu kommen. Das Team kann von der ersten Minute an so agieren wie gegen Deutschland nach der Pause.