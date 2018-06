Shooting-Star Zulj: „Weiß nicht, wo Grenze ist“

Denn vor zwei Jahren schien Zuljs Karriere in Ried noch auf dem Scheideweg: „Ich habe andere Sachen im Kopf gehabt, war nicht auf Fußball fokussiert“, blickt Zulj zurück. „Aber ich habe mein Leben umgestellt.“ So ging sein Stern in dieser Saison bei Sturm auf - Foda: „Mir haben viele gesagt, dass er ein schwieriger Typ ist. Aber ich hatte nie Probleme mit ihm.“ Dafür jetzt die Gegner: „Das war schon ein anderes Niveau“, war Zulj nach dem 2:1-Triumph gegen Süle und Co. zufrieden. „Ich bin dankbar für das Vertrauen, habe meine Fähigkeiten eingebracht.“ Ohne Respekt. Im Gegenteil: „Ich habe nie Angst, einfach nur Spaß.“