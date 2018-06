Mindestens 25 Tote bei Vulkanausbruch in Guatemala

Bei einem Ausbruch des Volcan de Fuego (spanisch für Feuervulkan) in Guatemala sind am Sonntag mindestens 25 Menschen getötet und 20 weitere verletzt worden. Dabei handle es sich allerdings um vorläufige Angaben, teilte ein Sprecher der Katastrophenschutzbehörde CONRED mit. Laut Angaben der Regierung sind rund 1,7 Millionen Menschen von dem Ausbruch - dem zweiten in diesem Jahr - betroffen.