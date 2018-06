U21-Team unterlag den Tschechen schon wieder!

Österreichs U21-Fußball-Nationalteam hat auch das zweite Test-Länderspiel gegen Tschechien verloren. Die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch kassierte am Sonntag in Kuchl eine 2:3-Niederlage und war damit zumindest näher dran an einem positiven Ergebnis als bei der klaren 0:3-Niederlage am Donnerstag in Zell am See. Die ÖFB-Tore erzielten Adrian Grbic (3./Elfmeter) und Manuel Thurnwald (45.).