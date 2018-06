Außenseiter Gmunden führt in Finalserie mit 2:1

Die Gmundner Swans haben in der Finalserie der Basketball-Bundesliga (ABL) erneut vorgelegt. Im Heimspiel gegen den Titelverteidiger aus der Steiermark gelang den Oberösterreichern am Sonntag ein 78:69-(37:38)-Erfolg. In der „best-of-seven“-Serie liegt Außenseiter Gmunden damit mit 2:1 voran. Spiel Nummer vier findet am Mittwochabend erneut am Traunsee statt.