Aufholjagd mit dem Titel belohnt

halgau ist Meister! Die Flachgauer setzten sich zum zweiten Mal in Folge die Meisterkrone auf und schafften den Durschmarsch in die Salzburger Liga. Mit einem großen Bus und vielen Fans im Gepäck reiste der Klub in den Lungau. Noch in der ersten Halbzeit knackte die gefährlichste Offensive der Liga die 100-Tore-Marke, gewann am Ende mit 5:2 gegen St. Michael und konnten endlich den Pokal in die Höhe stemmen. „Wir sind bereit für den nächsten Schritt“, strahlte Obmann Eiterer. Durchaus relevant: Auch die Reserve der Flachgauer ist bereit. Zum vierten Mal in den letzten fünf Jahren steht die „Resi“ ganz oben, wird kommende Saison als 1b-Team auflaufen. Die Meisterfeier stieg nach Schlusspfiff bei der gemeinsamen Grillparty mit St. Michael. Bis Mitternacht blieben die Thalgauer, danach ging es in der „Mondsee Alm“ bis in die frühen Morgenstunden weiter.