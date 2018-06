„Dr. Erbschleicher“ nach Not-Testament vor Gericht

Nur noch 300.000 Euro

Der Adoptivsohn (53) war aber bereits im April 2001 als Alleinerbe eingesetzt worden und fiel aus allen Wolken, als er nun „nur“ noch 300.000 Euro als Legat bekommen sollte. Er wandte sich an die Kanzlei Gesswein-Spiessberger-Traxler in Altmünster, die nun für seine Ansprüche kämpft.



Enges Verhältnis

Der beschuldigte Arzt schildert in seiner Stellungnahme ans Bezirksgericht, wie nah sein Verhältnis zu seiner reichen „Tante“ war: Ursprünglich hatten sich die Familien durchs gemeinsame Segeln am Attersee kennengelernt. Der Arzt kannte seine „Tante“ von frühester Kindheit an. 1993 übernahm er die Wohnung ihrer Mutter. Das Verhältnis sei so gewesen, dass man zumindest einmal wöchentlich gemeinsam Abend gegessen, alle Familienfeste und Feiertage gemeinsam gefeiert habe.