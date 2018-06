Österreichischer Ethologe Eibl-Eibesfeldt ist tot

Letzte Reise der rot-weiß-roten Forscher-Koryphäe Irenäus Eibl-Eibesfeldt. Der Verhaltensforscher und Begründer der Humanethologie ist wenige Tage vor seinem 90. Geburtstag, dem 15. Juni, am Samstag im bayerischen Starnberg am See gestorben.