Islam-Kindergarten von Wien weiter finanziert!

Derzeit sind an Wiener Schulen 214 islamische und 10 alevitische Religionslehrer angestellt. In einer Anfrage aus dem Büro von Jürgen Czernohorszky (SPÖ) heißt es: „Der Unterricht findet in Wien in deutscher Sprache statt. Dem Stadtschulrat sind keine öffentlichen Schulen bekannt, an denen der Unterricht in Arabisch abgehalten wird.“