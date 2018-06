Wegen falscher Pizza Schlagstock gezückt

In der Stadt Salzburg ist am Samstag kurz vor Mitternacht ein 35-jähriger Mann in ein Lokal gekommen, um sich über eine falsch gelieferte Pizza zu beschweren. Der aufgebrachte Kunde bedrohte zwei Angestellte wild gestikulierend mit einem Teleskop-Schlagstock und dürfte die zwei Männer dabei auch leicht verletzt haben.