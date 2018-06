Citroen C4 Cactus: Alltag mit dem Wunderfahrwerk

Wenn einen nun aber der Hafer sticht oder einfach ein Termin, den man zu versäumen droht, ist es vorbei mit der S-klassigen Souveränität. In schnellen Kurven neigt sich der Citroen weit zur Seite, in schnell gefahrenen welligen Kurven schaukelt er sich auf, die Räder fangen früh an zu quietschen. Je holpriger, desto unpräziser rollt er dann. Das alles passiert nicht überraschend, normalerweise wird man ohnehin vom Gas gehen, wenn die Seitenneigung zunimmt. Und um Missverständnisse auszuräumen: Man kann den Cactus schon zügig fahren, wirklich dynamisch mag er es aber nicht. Etwaige Beifahrer übrigens auch nicht, weil sie dann möglicherweise ihren Magen spüren.