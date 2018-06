Lebenslange Haft im Irak für IS-Mitgliedschaft

Außenminister bezeichnete Frau als „Terroristin“

In Boughedirs Fall hatte sich auch Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian eingeschaltet. Er bezeichnete sie am Donnerstag als „Terroristin“, die im Irak für den IS gekämpft habe und daher dort zur Rechenschaft gezogen werden müsse. Die Familie und die Anwälte der Frau setzten sich dafür ein, dass sie an Frankreich ausgeliefert wird. Ihre Verteidiger warfen Le Drian eine „inakzeptable Einflussnahme“ vor.