Stromausfall legt Flughafen Hamburg lahm

Ein Stromausfall hat den Flughafen in Hamburg außer Gefecht gesetzt. Der Flugbetrieb musste am Sonntag am 10 Uhr komplett eingestellt werden. Nach dem Ausfall des Terminals 2 war wenig später auch der Terminal 1 betroffen. Der komplette Flughafen musste geräumt werden. Wann der Betrieb weitergeht, ist noch völlig unklar.