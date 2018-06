Eheprobleme ließen Waffennarr zur Pistole greifen

Eheprobleme und der Konsum von Alkohol haben jenen 51-Jährigen, der am Samstag am Wiener Rennbahnweg von seinem Balkon auf drei Fenster schoss, zu seiner überaus gefährlichen Tat bewogen. Der Mann hatte am Nachmittag einen WEGA-Einsatz gelöst. Die Spezialeinheit drang in die Wohnung des Verdächtigen ein, der 51-jährige Betrunkene ließ sich widerstandslos festnehmen.