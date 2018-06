Schüler verzockt 91.500 Euro bei Online-Wetten

25.000 Kinder süchtig nach Glücksspiel

Aktuellen Zahlen der britischen Glücksspielkommission zufolge sind alleine in Großbritannien 25.000 Kinder im Alter von elf bis sechzehn Jahren süchtig nach Glücksspiel. Die Zahl der 16-Jährigen, die an Glücksspielen interessiert sind, sei in den letzten drei Jahren um ein Drittel gestiegen, teilte die Regulierungsbehörde unlängst mit. Abgeordneten fordern daher strengere Werbevorschriften, um das Glücksspiel von Kindern zu verhindern.