Slowakei: Filipino auf offener Straße totgeprügelt

Eine mutmaßlich rassistisch motivierte Bluttat auf offener Straße lässt derzeit in der Slowakei die Wogen hochgehen: Ein philipinischer Staatsbürger, der dort seit mehreren Jahren in einer IT-Firma arbeitete, wurde im Zentrum in der Hauptstadt Bratislava so schwer verprügelt, dass er Tage später an den Folgen starb. Henry John Acorda hatte versucht, zwei ebenfalls ausländische Arbeitskolleginnen vor einem Angreifer zu schützen.